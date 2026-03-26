Collaborazioni

La nuova Tesla disegnata in Italia

Il prototipo è stato sviluppato in collaborazione con gli studenti dello IED di Torino

di Redazione Drive Up
26 Mar 2026 - 14:36
© Ufficio Stampa

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Se la guida sparisce, cambia tutto. Anche il senso stesso dell’automobile. Non più macchina da controllare, ma spazio da abitare. È da qui che nasce TIME, la concept sviluppata dagli studenti dello IED Torino insieme a Tesla: un esercizio di stile e visione che prova a riscrivere il ruolo dell’auto nell’era della guida autonoma.
Design ridotto all’essenziale
Fuori, TIME è quasi silenziosa anche nella forma. Linee pulite, superfici continue, proporzioni che sembrano scolpite più per eliminazione che per aggiunta. Tetto, parabrezza e lunotto si fondono in un unico volume fluido, mentre luci e ruote si integrano senza mai dominare la scena. Non cerca aggressività, non strizza l’occhio alla sportività. Qui il design non vuole emozionare con la velocità, ma suggerire un’idea diversa di automobile: meno oggetto da esibire, più spazio da utilizzare.
Dentro cambia tutto
È nell’abitacolo che il progetto prende davvero forma. L’ambiente è caldo, accogliente, quasi domestico. I materiali sono morbidi, i colori pensati per rilassare, la tecnologia c’è ma resta sullo sfondo.  L’auto diventa così uno spazio flessibile: si lavora, si legge, si riposa. Il tempo a bordo smette di essere una parentesi e diventa una risorsa. È un cambio di prospettiva netto, che riflette un futuro in cui la mobilità sarà sempre più integrata con servizi, infrastrutture e vita quotidiana. Un’idea di auto che, più che correre, prova a fermarsi a pensare.

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