Ordine: "Ho parlato con Cardinale: milanisti, il peggio deve ancora arrivare..."

Il nostro opinionista svela i contenuti dell'incontro esclusivo tra il patron rossonero e un gruppo ristrettissimo di giornalisti.

31 Mag 2026 - 12:48
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