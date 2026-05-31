TENNIS

Roland Garros 2026: Swiatek out agli ottavi, Kostyuk vince in due set

La polacca, quattro volte vincitrice a Parigi, cede per 7-5 6-1 alla tennista ucraina. Oggi in campo anche Zverev, Fonseca e Ruud

31 Mag 2026 - 13:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Come per quello maschile, anche il Roland Garros femminile avrà una nuova vincitrice. Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in due set ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina, che supera per 7-5 6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 2022, 2023 e 2024, oltre che attuale numero tre del ranking femminile. 

Roland Garros: impresa Berrettini, agli ottavi dopo oltre 5 ore di gioco

1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La partita

 Un match, quello che ha aperto il programma domenicale sullo Chatrier, svoltato improvvisamente sul finale di primo set. Dopo aver servito per il set avanti 5-4, infatti, Swiatek si fa scappare l'occasione di andare avanti 1-0 e perde il primo parziale per 7-5. La polacca porta a casa il game d'apertura del secondo set, ma da quel momento inizia una striscia di nove giochi vinti consecutivamente dalla sua avversaria. Ai quarti di finale, Kostyuk se la vedrà con la vincitrice del match tra la connazionale Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic.

tennis
roland garros
swiatek
Notizie del giorno
Vedi tutti
Edizione ore 13.05 del 31 maggio
13:50
Edizione ore 13.05 del 31 maggio
Semifinali playoff
13:46
Semifinali playoff
Kimi, un re a Brisighella
13:46
Kimi, un re a Brisighella
13:53
Antonelli al Mugello tra gli amici della MotoGP: "prova" anche la Ducati di Bagnaia
13:41
SportMediaset Live Riccione, tre domande a Ranocchia: Chivu, Palestra e... Stankovic