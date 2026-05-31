Roland Garros 2026: Swiatek out agli ottavi, Kostyuk vince in due set

Un match, quello che ha aperto il programma domenicale sullo Chatrier, svoltato improvvisamente sul finale di primo set. Dopo aver servito per il set avanti 5-4, infatti, Swiatek si fa scappare l'occasione di andare avanti 1-0 e perde il primo parziale per 7-5. La polacca porta a casa il game d'apertura del secondo set, ma da quel momento inizia una striscia di nove giochi vinti consecutivamente dalla sua avversaria. Ai quarti di finale, Kostyuk se la vedrà con la vincitrice del match tra la connazionale Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic.