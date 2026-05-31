Juve, ossessione Kolo Muani: contatti con l'entourage, previsto un nuovo assalto

"Una Juve pronta a ripartire", Tacchinardi con Trevisani e Callegari nel talk bianconero a Riccione
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Il francese è un vero e proprio pallino dei bianconeri: dopo i sei mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere quella buona
La Juve torna all'assalto per Randal Kolo Muani. L'alto gradimento della Signora per il bomber francese non è certo ua notizia dell'ultim'ora: dopo i sei mesi di prestito da gennaio a giugno 2025, Damien Comollì ha provato di tutto per riportare il classe '98 a Torino.
Quella tra la Juve e Kolo Muani sta diventando a tutti gli effetti un tormentone di ogni mercato. E, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, quella alle porte non farebbe differenza: negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del giocatore. Il francese dà apertura totale alla Juve. Un punto non così scontato fino a qualche mese fa.
La scorsa estate infatti Kolo Muani si è sentito quasi tradito. Dopo tre mesi di trattativa serrata con il Psg, la Juve ha abbandonato l'operazione a poche ore dal gong finale. Una scelta obbligata dalle condizioni poste dai parigini: cessione a titolo definitivo per 60/70 milioni di euro. Troppo per il budget residuo della signora, che così ha virato su Lois Openda. Kolo Muani, che voleva tornare a Torino a tutti i costi dopo gli 8 gol in 16 presenze e, più in generale, la sensazione di essere importante, ci è rimasto molto male. Tanto da chiudere le porte quando la Juve si è rifatta sotto nel mercato di gennaio.
Il francese dopo essere stato 'sedotto e abbandonato' dalla Juventus è andato in prestito al Tottenham, dove presto è finito ai margini. Così i vertici bianconeri hanno pensato subito a lui quando Spalletti ha chiesto una punta fisica. L'operazione però si rivelò più complesso del previsto: il ragazzo era ancora ferito per l'illusione del tira e molla estivo. Solo negli ultimi giorni di mercato il corteggiamento di tutto il mondo bianconero (dagli ex compagni al mister passando per i dirigenti) gli aveva fatto cambiare idea arrivando a un’apertura totale al ritorno a Torino. La lunga opera di convincimento ha portato agli ultimissimi giorni della finestra quando l'allora tecnico degli Spurs, Thomas Frank, decise di bloccare tutto non avendo il tempo di sostituirlo con un altro attaccante.
Oggi la situazione è molto diversa: il calciatore ha fatto ritorno al Psg, dove è fuori progetto. I parigini sono venditori ostici negli ultimi anni: vincono a raffica, non hanno bisogno di cedere e quindi sono loro a dettare le regole del gioco. Dopo un anno però, la sensazione è che la posizione del Psg possa essersi ammorbidita: a Kolo Muani rimangono soltanto due anni di contratto e il ragazzo spinge per tornare a vestire bianconero. Premessa che infondono fiducia alla Juventus, consapevole che la trattativa sarà dura ma che questa può essere la volta buona per riportare Kolo Muani a casa.
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