Juve, ossessione Kolo Muani: contatti con l'entourage, previsto un nuovo assalto

La Juve torna all'assalto per Randal Kolo Muani. L'alto gradimento della Signora per il bomber francese non è certo ua notizia dell'ultim'ora: dopo i sei mesi di prestito da gennaio a giugno 2025, Damien Comollì ha provato di tutto per riportare il classe '98 a Torino.

Quella tra la Juve e Kolo Muani sta diventando a tutti gli effetti un tormentone di ogni mercato. E, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, quella alle porte non farebbe differenza: negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del giocatore. Il francese dà apertura totale alla Juve. Un punto non così scontato fino a qualche mese fa.



La scorsa estate infatti Kolo Muani si è sentito quasi tradito. Dopo tre mesi di trattativa serrata con il Psg, la Juve ha abbandonato l'operazione a poche ore dal gong finale. Una scelta obbligata dalle condizioni poste dai parigini: cessione a titolo definitivo per 60/70 milioni di euro. Troppo per il budget residuo della signora, che così ha virato su Lois Openda. Kolo Muani, che voleva tornare a Torino a tutti i costi dopo gli 8 gol in 16 presenze e, più in generale, la sensazione di essere importante, ci è rimasto molto male. Tanto da chiudere le porte quando la Juve si è rifatta sotto nel mercato di gennaio.