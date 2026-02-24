Personaggi

Elon Musk ha "solo" 850 milioni di dollari in banca

Meno dello 0,1% del suo patrimonio è in "contanti", il resto è rappresentato da quote in Tesla e SpaceX

di Redazione Drive Up
24 Feb 2026 - 08:59
© Getty Images

© Getty Images

La ricchezza di Elon Musk è una delle grandi discussioni su cui l'opinione pubblica tende a concentrarsi. D'altronde, prima di lui nessuno era riuscito ad accumulare una simile quantità di denaro e di potere (eccezion fatta per alcune figure storiche, di cui è impossibile certificarne la veridicità). Le più recenti stime sostengono che sarà lui il primo essere umano "trilionario", con un patrimonio equivalente a mille miliardi di dollari. Per fare un po' di chiarezza, Musk è intervenuto nella questione in prima persona.
Molti meno
L'era dei social permette a tutti di esprimere il proprio parere, opinione, pensiero. Qualunque cosa finisca in rete, ha la possibilità di essere vista, letta e condivisione un numero infinite di volte. Di conseguenza, può raggiungere chiunque e chiunque può rispondere. Il profilo "Kalshi" - specializzato in analisi di mercato - ha pubblicato su X (piattaforma di Musk) un post in cui spiega che, secondo loro, l'imprenditore sudafricano avrebbe il 75% di possibilità di raggiungere il trilione di dollari di patrimonio. Un intervento del diretto interessato non poteva mancare.
Meno dello 0,1%
Il suo commento al post recita così: "Il mio patrimonio deriva quasi per intero dalle partecipazioni in Tesla e SpaceX. Ho meno dello 0,1% del totale in denaro". Secondo il Bloomberg Index (l'indice che fa i "conti in tasca" ai miliardari) Musk avrebbe un patrimonio di circa 850 miliardi di dollari. Se trasferiamo lo 0,1% di questo totale in denaro, significa che in banca Elon ha sul conto - più o meno - 850 milioni di dollari. Una cifra astronomica che lo rende un "quasi" miliardario in contanti. Una ricchezza enorme che è una frazione del suo potenziale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
elon musk
musk
tesla
dollari
spacex

