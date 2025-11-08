Dagli arredamenti ai passeggini

Il nome Bugatti evoca velocità oltre i 400 km/h. Eppure, nei salotti di certi attici internazionali, il logo appare su divani, tavoli e poltrone dalle forme aerodinamiche. Mobili che utilizzano fibra di carbonio e pelle lavorata a mano, gli stessi materiali delle hypercar di Molsheim. Anche Bentley ha deciso di trasferire la propria eleganza su un terreno insospettabile: passeggini per bambini. Inserti in legno, cuciture diamantate, dettagli cromati che richiamano la Continental GT.

Sottomarini e wurstel

Da Bond ai miliardari contemporanei il passo è breve. Con Triton, Aston Martin ha progettato un mini sottomarino dal design fluido e minimalista: Project Neptune. Velocità ridotta, certo, ma l’esperienza resta sempre la stessa, esplorare dove pochi possono permetterselo. Molti pensano Volkswagen e realizzano la Golf, ma esiste un prodotto con numeri commerciali ancora superiori: la Volkswagen Currywurst. Dal 1973, la fabbrica di Wolfsburg produce un wurstel con logo inciso, distribuito nelle mense aziendali e nei supermercati tedeschi. Una tradizione industriale diventata identitaria.

L’ascensore per i sogni e la tequila

Il senso di appartenenza del cliente Porsche non si esprime solo guidando. A Miami esiste un grattacielo dove le auto salgono in casa con i proprietari: la Porsche Design Tower. Ogni appartamento è progettato per esporre la vettura come un’opera d’arte. Elon Musk ha ridefinito il concetto di automotive tra software, elettrificazione, comunicazione non convenzionale. La Tesla Tequila è l’emblema di questo approccio: un distillato premium in una bottiglia a forma di fulmine, diventato in poche ore un pezzo da collezione.