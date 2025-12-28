Cina da record: il veicolo raggiunge i 700 km/h in 2 secondi

La Cina ha firmato un nuovo primato tecnologico portando un veicolo a levitazione magnetica da 0 a 700 chilometri orari in soli due secondi. Il test, documentato dall’emittente statale CCTV, è stato condotto su una pista sperimentale lunga 400 metri e ha coinvolto un mezzo di circa una tonnellata, alimentato da un sistema maglev elettrico superconduttivo.

Oltre l'immaginazione

Le immagini mostrano il telaio sfrecciare sul binario avvolto da una nube di vapore, prima di arrestarsi in modo controllato e sicuro. Più che la velocità massima, a impressionare è l’accelerazione raggiunta, la più elevata mai registrata per una piattaforma di questo tipo, frutto di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo.

Viaggeremo così in futuro?

Il risultato va ben oltre il record sperimentale. Questa tecnologia potrebbe aprire la strada a sistemi di trasporto futuristici come i maglev in tubi a vuoto, in grado di collegare città lontane in pochi minuti, ma anche a nuove applicazioni nel settore aerospaziale, dall’assistenza ai lanci ai test ad altissime prestazioni. Un’ulteriore dimostrazione di come la Cina stia spingendo con decisione sui confini della mobilità del futuro.