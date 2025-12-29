Logo SportMediaset

Fernando Alonso a spasso con la sua Aston Martin da 2,5 milioni

La Valiant è stata realizzata su commissione dal Campione di Formula 1. Si tratta di un'automobile pensata per il puro piacere di guida: motore V12 biturbo da 745 CV e cambio manuale

di Redazione Drive Up
29 Dic 2025 - 12:02
© instagram

© instagram

Metti una domenica pomeriggio di fine dicembre, Fernando Alonso, le strade sopra Montecarlo e la sua Aston Martin Valiant. Pilota, scenario e automobile ideale per chiudere l'anno nel migliore dei modi, considerando la passione che il Campione spagnolo continua a coltivare per la guida. 

La Aston Martin Valiant da 2,5 milioni di Fernando Alonso

1 di 5
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Per lui
"Valiant nasce dalla mia passione per la guida al limite. Volevo creare una versione più estrema della Valour, ispirata alle auto da corsa, focalizzata sulla pista, ma capace anche di offrire un'esperienza di guida emozionante su strada". Così Alonso presenta "la sua" Aston Martin Valiant. Sua perché progettata e costruita su specifica richiesta, e le parole danno la misura dell'impegno e della volontà del pilota spagnolo per la realizzazione del progetto.
V12 a cambio manuale
Tecnicamente, la base è offerta dalla Valour (altra edizione ultralimitata per i 110 anni del marchio) da cui differisce per significativi aggiornamenti tecnici. Il motore è lo stesso 5.2 litri V12 biturbo che da 715 CV passa a 745 mentre l'assetto è dotato di ammortizzatori regolabili Multimatic. Il cambio è un manuale a 6 rapporti. Alonso ha partecipato alle scelte tecniche e alla messa a punto. Ne sono state prodotte soltanto 38 unità, ognuna venduta a 2,5 milioni di euro. Provate a indovinare a chi è stata consegnata la prima Valiant.

aston martin
fernando alonso

