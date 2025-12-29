Fernando Alonso a spasso con la sua Aston Martin da 2,5 milioni

Per lui

"Valiant nasce dalla mia passione per la guida al limite. Volevo creare una versione più estrema della Valour, ispirata alle auto da corsa, focalizzata sulla pista, ma capace anche di offrire un'esperienza di guida emozionante su strada". Così Alonso presenta "la sua" Aston Martin Valiant. Sua perché progettata e costruita su specifica richiesta, e le parole danno la misura dell'impegno e della volontà del pilota spagnolo per la realizzazione del progetto.

V12 a cambio manuale

Tecnicamente, la base è offerta dalla Valour (altra edizione ultralimitata per i 110 anni del marchio) da cui differisce per significativi aggiornamenti tecnici. Il motore è lo stesso 5.2 litri V12 biturbo che da 715 CV passa a 745 mentre l'assetto è dotato di ammortizzatori regolabili Multimatic. Il cambio è un manuale a 6 rapporti. Alonso ha partecipato alle scelte tecniche e alla messa a punto. Ne sono state prodotte soltanto 38 unità, ognuna venduta a 2,5 milioni di euro. Provate a indovinare a chi è stata consegnata la prima Valiant.