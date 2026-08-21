Addio alla BMW più potente di sempre

Siccome è noto a tutti, andremo dritti al dunque: la BMW XM è una delusione. Nata per festeggiare i 50 anni della divisione sportiva "M", non ha decisamente raccolto l'entusiasmo fan, che per l'occasione si aspettavano un modello più in sintonia con l'identità del marchio. Le vendite sono state subito sottotono rispetto alle aspettative e con la necessità di ridurre la gamma, la sua riconferma è in dubbio.

Troppo poche

La XM si è presentata come un laboratorio tecnologico. La sua unità di potenza ibrida plug-in con motore 4.4 litri V8, ne ha fatto la BMW di serie più potente mai prodotta. Una caratteristica che ha fatto ulteriormente aumentare "l'amaro in bocca": perché non applicarne i principi a una sportiva? Il marchio bavarese riteneva che una configurazione SUV potesse rivolgersi a un pubblico più ampio e trasversale. In tutti i mercati di riferimento, però, i risultati commerciali non sono stati soddisfacenti.

Ridimensionare

Gli ultimi mesi hanno messo decisamente in luce le difficoltà che l'elica di Monaco dovrà affrontare nei prossimi mesi. I progetti di ricerca e sviluppo si concentreranno quasi esclusivamente sulla piattaforma Neue Klasse, su cui saranno costruite le elettriche e ibride di nuova generazione. In questo modo, la gamma prodotto sarà razionalizzata e i costi condivisi. La XM ha una base tecnica differente e una seconda generazione non è prevista nel nuovo piano industriale. La BMW più potente di sempre potrebbe salutarci.