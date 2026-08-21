Juve, sprint finale sul mercato: Zirkzee e Kessie dentro, David e Koop in partenza

L'uscita di Arthur sblocca finalmente una situazione che sembrava destinata a inceppare la macchina del mercato bianconero. La Juventus risparmierà soprattutto sui 4 milioni di ingaggio del brasiliano, liberando spazio salariale e uno slot in rosa. Kessie si è candidato e a Torino lo vogliono: l'ivoriano, attualmente svincolato, è considerato il giusto profilo su cui puntare e ha un ottimo rapporto con Massara dai tempi dello scudetto conquistato al Milan. Non sembrano esserci impedimenti, ci sarà solo da capire quale sarà il momento giusto per sbloccare una trattativa che entrambe le parti vogliono far andare in porto da settimane. In uscita, invece, ci sarebbe anche Koopmeiners: l'olandese non ha mai convinto e l'arrivo di Lucumi lo taglia fuori anche dalla batteria difensiva di Spalletti, ma ci sarà da capire se gli ultimi giorni di mercato offriranno ai bianconeri un'occasione per lasciarlo partire a condizioni favorevoli.