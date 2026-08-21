Juve, sprint finale sul mercato: Zirkzee e Kessie dentro, David e Koop in partenza

La Juventus vuole essere protagonista, prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelli già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera: Kessie e Zirkzee. Il diktat, però, è chiaro: prima si vende, poi si compra.
Situazione a centrocampo
L'uscita di Arthur sblocca finalmente una situazione che sembrava destinata a inceppare la macchina del mercato bianconero. La Juventus risparmierà soprattutto sui 4 milioni di ingaggio del brasiliano, liberando spazio salariale e uno slot in rosa. Kessie si è candidato e a Torino lo vogliono: l'ivoriano, attualmente svincolato, è considerato il giusto profilo su cui puntare e ha un ottimo rapporto con Massara dai tempi dello scudetto conquistato al Milan. Non sembrano esserci impedimenti, ci sarà solo da capire quale sarà il momento giusto per sbloccare una trattativa che entrambe le parti vogliono far andare in porto da settimane. In uscita, invece, ci sarebbe anche Koopmeiners: l'olandese non ha mai convinto e l'arrivo di Lucumi lo taglia fuori anche dalla batteria difensiva di Spalletti, ma ci sarà da capire se gli ultimi giorni di mercato offriranno ai bianconeri un'occasione per lasciarlo partire a condizioni favorevoli.
Zirkzee in attacco
Nonostante gli arrivi di Kolo Muani, Ekhator e Alajbegovic, la Juve vuole piazzare un altro colpo importante sotto porta. Il nome forte è quello di Zirkzee, che a sua volta vede nei bianconeri l'occasione ideale per rilanciarsi in un campionato che già conosce e chiamarsi fuori da una situazione, quella del Manchester United, che non lo vede al centro del progetto tecnico, ancora di più dopo il ritorno di Rashford. Anche in questo reparto, però, servirebbe un'uscita, con David primo nome in cima alla lista: il canadese ha un contratto ricchissimo (6 milioni circa), che lo tiene saldamente ancorato alla Signora, ma negli ultimi giorni di mercato le cose possono cambiare in fretta...