Basket: Trento in ritiro in val di Non, 29/8 primo test con Cremona

Dolomiti Energia Trentino dà ufficialmente il via alla stagione. Dopo le consuete visite mediche, il primo allenamento di squadra agli ordini di coach Alessandro Rossi e degli assistenti Davide Dusmet, Fabio Bongi e Nazareno Lombardi. Si apre così un mese di preparazione in vista dell'esordio in campionato, in programma il 27 settembre sul parquet di Reggio Emilia. Dopo la prima settimana di lavoro in città, i bianconeri saliranno in val di Non per il tradizionale ritiro, in programma dal 26 al 29 agosto, che si concluderà con la prima amichevole stagionale: la Melinda Cup contro la Juvi Cremona, sabato 29 agosto alle 17. Il precampionato proseguirà poi con altri sei test: due a Livigno contro Fortitudo Bologna e Cantù, il torneo di Lonato sul Garda dove l'Aquila affronterà Venezia, Verona e Cantù, l'amichevole contro Udine e, infine, la sfida contro Treviso al Green Basketball Day. Non prenderanno parte alle prime sedute Quincy Olivari, che ha chiesto e ottenuto dal club e da coach Rossi il permesso di unirsi alla squadra a partire dalla prossima settimana per motivi personali, e Darius Brown II, impegnato con Team Usa nella finestra di qualificazione al Mondiale. Inizierà invece la stagione con un percorso differenziato di tre settimane Patrick Hassan, alle prese con un problema al tendine rotuleo del ginocchio destro. Jordan Bayehe, infine, partirà il 23 agosto alla volta di Tunisi per unirsi alla nazionale camerunense e disputare la finestra di qualificazione al Mondiale. Farà parte del gruppo anche l'ex bianconero Marco Spanghero, aggregato agli allenamenti per tutta la pre season.