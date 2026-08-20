Curtis Jones "piede pesante": saluta Liverpool con un'auto da 1.000 CV

Per pochi

Quando ci mette le mani, per Brabus non ci sono mezze misure. La Rocket 1000 ne è l'esempio più lampante: fibra di carbonio a profusione, assetto ribassato, vistoso alettone e un impianto di scarico pronto a scatenarne i bollenti spiriti. D'altronde, il tuner tedesco ha persino aumentato la cubatura del motore V8 (da 4,0 a 4,4 litri) garantendogli una potenza di 796 CV che, insieme al motore elettrico da 204 CV, portano il totale a 1.000 CV. Ne sono state realizzate solo 25, vendute per 535.500 euro. Tra poco potremmo vederne una circolare per le strade di Milano.