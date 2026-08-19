Hyundai stravolge la Tucson: stile sci-fi e motori ibridi

Cambia tutto

Il momento di svolta è arrivato con la Santa Fe: con lei ha debuttato lo stile "boxy". Contraddistinto da linee molto squadrate e tese, che allargano le proporzioni dando una sensazione accentuata di spessore. Il tutto a beneficio della presenza su strada (più granitica) e dell'abitabilità (il tetto alto libera spazio per la testa). Questo linguaggio sta pian piano trovando nuove applicazioni, Tucson inclusa. Debutterà nel 2027 in Europa con una proposta che non "tradirà" gli storici clienti del più famoso tra i SUV coreani.

Sempre ibrida

Lo stile non è l'unica cosa a cambiare. L'abitacolo riceve importanti aggiornamenti e, al centro della plancia, campeggia un inedito schermo da cui sarà possibile consultare tutti i contenuti per l'intrattenimento di bordo. Il quadro strumenti diventa più sottile e posizionato a ridosso della fine del cruscotto. Un deciso cambio di passo verso la digitalizzazione, senza rinunciare del tutto ai tasti fisici. Nessun dettaglio su motori, probabile una riconferma della gamma ibrida.