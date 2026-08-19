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Hyundai stravolge la Tucson: stile sci-fi e motori ibridi

Più grande e squadrato, il SUV coreano per eccellenza arriverà nel 2027

19 Ago 2026 - 12:40
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Da ormai diverso tempo, Hyundai ha deciso di rompere con il proprio passato. Il che non significa rinnegare quanto fatto sino a oggi (e che lo ha portata a essere il terzo produttore mondiale di automobili), piuttosto adeguarsi a una richiesta di prodotto più sofisticata e complessa. Anche in termini di stile: la nuova Tucson è qui per confermarlo.

La nuova Hyundai Tucson arriva nel 2027

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Cambia tutto
Il momento di svolta è arrivato con la Santa Fe: con lei ha debuttato lo stile "boxy". Contraddistinto da linee molto squadrate e tese, che allargano le proporzioni dando una sensazione accentuata di spessore. Il tutto a beneficio della presenza su strada (più granitica) e dell'abitabilità (il tetto alto libera spazio per la testa). Questo linguaggio sta pian piano trovando nuove applicazioni, Tucson inclusa. Debutterà nel 2027 in Europa con una proposta che non "tradirà" gli storici clienti del più famoso tra i SUV coreani.
Sempre ibrida
Lo stile non è l'unica cosa a cambiare. L'abitacolo riceve importanti aggiornamenti e, al centro della plancia, campeggia un inedito schermo da cui sarà possibile consultare tutti i contenuti per l'intrattenimento di bordo. Il quadro strumenti diventa più sottile e posizionato a ridosso della fine del cruscotto. Un deciso cambio di passo verso la digitalizzazione, senza rinunciare del tutto ai tasti fisici. Nessun dettaglio su motori, probabile una riconferma della gamma ibrida.

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