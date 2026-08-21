MANOVRE AZZURRE

Napoli, tutto su Gabriel Jesus: due alternative se non si riesce ad arrivare al brasiliano

La società di De Laurentiis tenta il colpo finale sull'attaccante dell'Arsenal

21 Ago 2026 - 09:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Napoli vuole una punta, qualcuno che possa alternarsi con Hojlund al centro dell'attacco o far coppia con lui quando le circostanze della partita lo richiedano. Si sa che il primo nome sulla lista è sempre quello: Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, è praticamente un separato in casa, con Arteta che non lo considera certo vitale per gli equilibri dei campioni d'Inghilterra in carica. Al via della stagione Gabriel Jesus è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati insieme a Martinelli e Nwaneri, che sembrano tutti destinati a un futuro lontano da Londra. 

Leggi anche

Napoli, idea di scambio Musso-Milinkovic. Tre nomi per l'attacco

Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 e guadagna circa 6 milioni a stagione. I Gunners hanno poco tempo per poter ricavare ancora qualcosa dalla sua cessione. Il Napoli attende di risolvere la questione Lucca, destinato in Turchia, e di poter dare il colpo definitivo alla trattativa. Restano aperte due alternative: Joshua Zirkzee del Manchester United, che come si sa è nel mirino della Juventus, e Nicolas Jackson del Chelsea, sul quale è forte il pressing dell’Atletico Madrid, volato a Londra per discutere con i Blues.

Leggi anche

Lukaku e l'addio al Napoli: "Lo scorso anno è stato il peggiore della mia vita, mi hanno boicottato"

L'unica certezza è che, con Lukaku già partito e Lucca partente, Max Allegri voglia una punta di livello perché non può pensare di gestire una stagione complessa, che comprende anche la Champions League, con il solo Hojlund come unico riferimento offensivo di peso. 

napoli
gabriel jesus
alternative

Ultimi video

01:01
Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

01:57
Juve, attenzione a Yildiz: l'Arsenal pronto a fare follie

Juve, attenzione a Yildiz: l'Arsenal pronto a fare follie

00:42
Gli affari del giorno: giallo Bamba Dieng, cosa è successo alle visite mediche?

Gli affari del giorno: giallo Bamba Dieng, cosa è successo alle visite mediche?

00:36
Kean, il Como ci prova sul serio, ma la Fiorentina vuole garanzie

Kean, il Como ci prova sul serio, ma la Fiorentina vuole garanzie

01:23
Inter, finalmente Jones, ma quell'offerta per Lautaro fa paura

Inter, finalmente Jones, ma quell'offerta per Lautaro fa paura

02:04
Il Milan per la difesa guarda alla Premier, ma prima bisogna risolvere la situazione Leao

Il Milan per la difesa guarda alla Premier, ma prima bisogna risolvere la situazione Leao

02:11
Inter, che abbondanza! Due squadre a disposizioni di Chivu

Inter, che abbondanza! Due squadre a disposizioni di Chivu

04:23
Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

01:45
Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

00:49
Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

02:32
Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

01:53
Juve, cosa fai con i portieri? Chi farà il secondo a Vicario

Juve, cosa fai con i portieri? Chi farà il secondo a Vicario

01:15
Inter, piccoli passi verso Jones: cosa manca per l'arrivo dell'inglese

Inter, piccoli passi verso Jones: cosa manca per l'arrivo dell'inglese

00:51
Gli affari di giornata: il Benfica pesca in Italia, Montipò lascia Verona

Gli affari di giornata: il Benfica pesca in Italia, Montipò lascia Verona

02:28
Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

01:01
Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

I più visti di Napoli

Lukaku e l'addio al Napoli: "Lo scorso anno è stato il peggiore della mia vita, mi hanno boicottato"

Napoli, idea di scambio Musso-Milinkovic. Tre nomi per l'attacco

Napoli, Badiashile è a Villa Stuart: visite in corso. Si avvicina l'addio di Noa Lang, c'è anche Atalanta

Allegri pronto ad abbracciare Badiashile: domani visite mediche. A Marassi lo porta in panchina

Il Napoli controlla Badiashile a 360°: seconda parte di visite, attesa oggi la firma

Coraggio, forza e voglia di riscatto: ecco Badiashile, il possibile erede di Koulibaly

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:06
Cagliari, dal Como arriva in prestito Fadera
Savinho
10:03
Accordo col City per Savinho, il Tottenham di De Zerbi spende altri 100 milioni
10:00
Inter, intreccio di mercato con Bonny: spunta l'ipotesi Martinelli
09:53
Napoli, il Trabzonspor fa sul serio per Lucca
Jonathan David
09:43
Juventus, l'Hull City vuole Jonathan David: la risposta del canadese