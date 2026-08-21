Napoli, tutto su Gabriel Jesus: due alternative se non si riesce ad arrivare al brasiliano

Il Napoli vuole una punta, qualcuno che possa alternarsi con Hojlund al centro dell'attacco o far coppia con lui quando le circostanze della partita lo richiedano. Si sa che il primo nome sulla lista è sempre quello: Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, è praticamente un separato in casa, con Arteta che non lo considera certo vitale per gli equilibri dei campioni d'Inghilterra in carica. Al via della stagione Gabriel Jesus è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati insieme a Martinelli e Nwaneri, che sembrano tutti destinati a un futuro lontano da Londra.
Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 e guadagna circa 6 milioni a stagione. I Gunners hanno poco tempo per poter ricavare ancora qualcosa dalla sua cessione. Il Napoli attende di risolvere la questione Lucca, destinato in Turchia, e di poter dare il colpo definitivo alla trattativa. Restano aperte due alternative: Joshua Zirkzee del Manchester United, che come si sa è nel mirino della Juventus, e Nicolas Jackson del Chelsea, sul quale è forte il pressing dell’Atletico Madrid, volato a Londra per discutere con i Blues.
L'unica certezza è che, con Lukaku già partito e Lucca partente, Max Allegri voglia una punta di livello perché non può pensare di gestire una stagione complessa, che comprende anche la Champions League, con il solo Hojlund come unico riferimento offensivo di peso.