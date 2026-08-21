Napoli, tutto su Gabriel Jesus: due alternative se non si riesce ad arrivare al brasiliano

Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 e guadagna circa 6 milioni a stagione. I Gunners hanno poco tempo per poter ricavare ancora qualcosa dalla sua cessione. Il Napoli attende di risolvere la questione Lucca, destinato in Turchia, e di poter dare il colpo definitivo alla trattativa. Restano aperte due alternative: Joshua Zirkzee del Manchester United, che come si sa è nel mirino della Juventus, e Nicolas Jackson del Chelsea, sul quale è forte il pressing dell’Atletico Madrid, volato a Londra per discutere con i Blues.