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Edizioni speciali

Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello

La coda riprende i volumi della 12Cilindri con un taglio netto al posteriore. Il lunotto è quasi verticale e le proporzioni sono esaltate dalla verniciatura Argento Veloce abbinata a elementi in Rosso Lampante. L'abitacolo riprende l'impostazione della SF90, personalizzato con gli stessi elementi estetici degli esterni. Questi interventi hanno richiesto una revisione dell'aerodinamica, mentre l'impianto propulsivo non è stato modificato: motore V8 da 797 CV e tre motori elettrici per farla "volare" fino a 328 km/h

14 Ago 2026 - 10:39
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