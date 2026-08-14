Edizioni speciali Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello

La coda riprende i volumi della 12Cilindri con un taglio netto al posteriore. Il lunotto è quasi verticale e le proporzioni sono esaltate dalla verniciatura Argento Veloce abbinata a elementi in Rosso Lampante. L'abitacolo riprende l'impostazione della SF90, personalizzato con gli stessi elementi estetici degli esterni. Questi interventi hanno richiesto una revisione dell'aerodinamica, mentre l'impianto propulsivo non è stato modificato: motore V8 da 797 CV e tre motori elettrici per farla "volare" fino a 328 km/h