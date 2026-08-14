Si filma a 300 km/h: calciatore arrestato

Filmarsi a velocità folli mentre si guida è una sfida pericolosa che il buon senso dovrebbe scoraggiare chiunque dall'intraprendere. Siccome pare che da solo - forse anche per via della frenesia social del "condivido dunque sono" - esso non sia sufficiente, è bene sapere che stiamo parlando di un reato che comporta il carcere. Lo ha imparato a suo spese il calciatore Connor Charlton.

Oltre i 300

Il nome non vi dirà nulla: stiamo parlando di un attaccante 32enne del Nostell Miners Welfare FC, squadra che milita nella decima categoria del calcio inglese (che corrisponde alla nostra Eccellenza). Charlton è stato condannato a 4 anni di carcere e a 4 anni e 7 mesi di sospensione della patente per guida pericolosa. Nel video lo si vede sfrecciare a 307 km/h (191 mph), una velocità più che doppia rispetto al limite massimo imposto sulle autostrade inglesi. Il calciatore - però - non è nuovo a episodi di questo tipo.

Recidivo

Nel settembre 2023, Charlton era stato coinvolto in un incidente stradale. Da cui ne era uscito dando la colpa a un'automobilista "pirata". La Polizia ha voluto vederci chiaro, sequestrando la BMW X3 M (analizzandone i dati della scatola nera) e il telefono cellulare. All'interno sono state trovate prove inconfutabili del suo stile di guida spericolato: altri filmati archiviati lo mostravano procedere nel traffico a oltre 250 km/h e fare derapate attorno alle rotonde. Nelle ultime settimane è arrivata la sentenza con l'incarcerazione.