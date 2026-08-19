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Aston Martin Valen: come d'incanto

La Casa inglese alza ulteriormente l'asticella, dimostrando che le prestazioni non devono rinunciare alla bellezza

di Redazione Drive Up
19 Ago 2026 - 11:46
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Tutti i marchi del lusso automobilistico stanno dando maggior peso alla personalizzazione delle vetture. In particolar modo, gli europei hanno avviato progetti specifici affinché un cliente possa realizzare (come si fa con un abito) un modello su misura, secondo il suo gusto ed esigenze. Il programma di Aston Martin si chiama "Q", l'ultima sua creazione è la Valen.

L'Aston Martin V12 più potente di sempre

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Potentissima
Costruita sulla base della Vanquish (la più esclusiva delle Aston "di serie"), la Casa la considera la supercar con motore anteriore più potente del mondo. Verrebbe da dargli ragione: sotto il cofano trova posto il motore 5,2 litri V12 biturbo da 838 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 344 km/h. Sono numeri sicuramente impressionanti, che lasciano il tempo che trovano di fronte alla bellezza scultorea di quest'automobile.
Che classe
Le linee della carrozzeria sembrano ricavate dal pieno: la sensazione è quella di un unico elemento marmoreo da cui poi si è ottenuta la forma per sottrazione. Non ci sono appendici aerodinamiche vistose, da qualunque punto la si guardi, scorre senza interruzioni in un perfetto equilibrio di proporzioni. Persino la vernice Satin Andromeda Red è stata realizzata su misura per questo progetto. Aston Martin ne produrrà soltanto 150 esemplari, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di dollari.

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