Aston Martin Valen: come d'incanto

Potentissima

Costruita sulla base della Vanquish (la più esclusiva delle Aston "di serie"), la Casa la considera la supercar con motore anteriore più potente del mondo. Verrebbe da dargli ragione: sotto il cofano trova posto il motore 5,2 litri V12 biturbo da 838 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 344 km/h. Sono numeri sicuramente impressionanti, che lasciano il tempo che trovano di fronte alla bellezza scultorea di quest'automobile.

Che classe

Le linee della carrozzeria sembrano ricavate dal pieno: la sensazione è quella di un unico elemento marmoreo da cui poi si è ottenuta la forma per sottrazione. Non ci sono appendici aerodinamiche vistose, da qualunque punto la si guardi, scorre senza interruzioni in un perfetto equilibrio di proporzioni. Persino la vernice Satin Andromeda Red è stata realizzata su misura per questo progetto. Aston Martin ne produrrà soltanto 150 esemplari, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di dollari.