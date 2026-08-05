Accende la BMW e si ritrova Spider-Man a bordo

Marketing

La campagna, attiva dal 27 luglio al 10 agosto, mostra un banner notificativo sui display di bordo dei modelli prodotti a partire da luglio 2020 e commercializzati in oltre 70 Paesi. Toccando il banner, il sistema avvia uno spot a schermo intero frutto della partnership di co-marketing con Sony Pictures e Marvel: il contenuto non si limita a riprodurre il filmato, ma coinvolge attivamente l'impianto audio del veicolo e la risposta cromatica dell'illuminazione d'ambiente.

I limiti

La spiegazione ufficiale non ha tuttavia frenato il malcontento dei proprietari. La critica principale riguarda il cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel 2023 da Stephan Durach, Senior Vice President per lo sviluppo delle tecnologie connesse del BMW Group, il quale aveva chiarito come l'abitacolo fosse da considerare un luogo privato e privo di contenuti commerciali. La vicenda richiama inoltre alla memoria la discussa parentesi degli abbonamenti a pagamento per l'attivazione dei sedili riscaldabili.