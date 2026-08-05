Accende la BMW e si ritrova Spider-Man a bordo
La comparsa di contenuti promozionali sui display dell'abitacolo scatena le proteste dei clienti del marchio bavarese, riaprendo il dibattito sui limiti della monetizzazione digitale nell'abitacolodi Redazione Drive Up
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La spinta verso i Software-Defined Vehicles e l'ecosistema delle auto connesse compie un passo controverso che fa discutere l'intero settore automotive. BMW si trova al centro di un'ondata di polemiche globali dopo aver introdotto una campagna promozionale dedicata a Spider Man direttamente sui display del sistema di infotainment di centinaia di migliaia di vetture.
Marketing
La campagna, attiva dal 27 luglio al 10 agosto, mostra un banner notificativo sui display di bordo dei modelli prodotti a partire da luglio 2020 e commercializzati in oltre 70 Paesi. Toccando il banner, il sistema avvia uno spot a schermo intero frutto della partnership di co-marketing con Sony Pictures e Marvel: il contenuto non si limita a riprodurre il filmato, ma coinvolge attivamente l'impianto audio del veicolo e la risposta cromatica dell'illuminazione d'ambiente.
I limiti
La spiegazione ufficiale non ha tuttavia frenato il malcontento dei proprietari. La critica principale riguarda il cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel 2023 da Stephan Durach, Senior Vice President per lo sviluppo delle tecnologie connesse del BMW Group, il quale aveva chiarito come l'abitacolo fosse da considerare un luogo privato e privo di contenuti commerciali. La vicenda richiama inoltre alla memoria la discussa parentesi degli abbonamenti a pagamento per l'attivazione dei sedili riscaldabili.