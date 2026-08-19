Novità La nuova Hyundai Tucson arriva nel 2027

Lo stile non è l'unica cosa a cambiare. L'abitacolo riceve importanti aggiornamenti e, al centro della plancia, campeggia un inedito schermo da cui sarà possibile consultare tutti i contenuti per l'intrattenimento di bordo. Il quadro strumenti diventa più sottile e posizionato a ridosso della fine del cruscotto. Un deciso cambio di passo verso la digitalizzazione, senza rinunciare del tutto ai tasti fisici. Nessun dettaglio su motori, probabile una riconferma della gamma ibrida