Verona, Tudor: "Tre punti sopra il Sassuolo, ma i loro giocatori valgono 100 milioni"

VERONA

L'allenatore gialloblù dopo l'1-1 con la Sampdoria: "Firmo per i prossimi 100 anni per fare stagioni così"

Dopo la splendida vittoria di Bergamo, il pareggio casalingo con la Sampdoria è un mezzo passo falso per il Verona di Igor Tudor che viaggia verso il record storico di punti in Serie A, ma dopo la patita coi blucerchiati il tecnico gialloblù sottolinea che "faccio fatica ad arrabbiarmi con i miei giocatori, anche se oggi non mi sono piaciuti". Quello di Tudor è un vero e proprio moto d'orgoglio per la grande stagione disputata fin qui con una rosa di certo non di primo livello: "Ogni giorno sento parlare dei giocatori del Sassuolo che valgono 50-100 milioni, ma noi siamo 3 punti sopra di loro"

Una frase ad effetto che potrebbe sembrare voler lanciare la volata la mercato cessioni dell'Hellas, che è già praticamente certo di dover perdere almeno un paio di pedine importanti la prossima estate per poi poter finanziare il mercato in entrata, ma così non è perché Barak a parte, valutato 20 milioni ma comunque già 27enne, il Verona non ha certo in casa molti giovani gioielli come i neroverdi.

Nelle parole di Tudor c'è quindi la rivendicazione del grande lavoro svolto in stagione con i gialloblù (con 5 punti nelle prossime quattro entrerebbe nella storia del club) e forse anche la rivincita di un tecnico emergente e molto capace, che lo scorsio anno era soltanto il vice, del vice, di Andrea Pirlo alla Juventus...