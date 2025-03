Serie A, Hellas Verona-Bologna 1-2: Odgaard e Cambiaghi espugnano il Bentegodi

Era dal 1965/66 che il Bologna non segnava almeno 44 gol (53 in quel caso) nelle prime 28 partite di un campionato di Serie A.

Tre vittorie di fila per il Bologna in Serie A: non accadeva da novembre. E prima vittoria in trasferta per gli emiliani nel 2025 in campionato.

Nicolò Cambiaghi ha ritrovato il gol in Serie A dopo oltre 11 mesi: l’ultimo lo aveva segnato il 6 aprile 2024 contro il Torino.

Nicolò Cambiaghi ha partecipato ad almeno un gol (due assist e un gol) per tre presenze di Serie A consecutive: non gli succedeva da maggio 2023.

Solo Sorloth dell’Atletico Madrid conta più gol da subentrato di Daniel Mosquera nei maggiori cinque tornei europei 24/25 (a 5 anche Pedro della Lazio).

Solamente Lazio (15) e Atalanta (9) contano più gol con subentrati dalla panchina del Verona (8) in questa Serie A.

Il Verona ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1V): solo il Monza (8) ha perso più partite in Serie A nel 2025 rispetto ai veneti (sei ko in 10 gare).

Espulsione numero 8 per l’Hellas Verona in questa Serie A: è la squadra che nei maggiori cinque tornei europei 2024/25 ne ha subite di più.

Era dal 27 gennaio 2024 (Milan-Bologna, passaggio vincente per Loftus-Cheek) che Davide Calabria non forniva un assist in Serie A.

Quinto gol per Jens Odgaard in questa Serie A: era dal 2022/23 (9 reti con l’AZ) che il giocatore del Bologna non raggiungeva questa cifra in un campionato.

Prima di Odgaard, l’ultimo giocatore danese capace di realizzare almeno cinque gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Bologna era stato Harald Ingemann Nielsen nel 1966/67 (8 reti per lui in quel torneo).

Lukasz Skorupski raggiunge oggi le 300 presenze in Serie A: è il secondo portiere straniero – dopo Samir Handanovic (345) - a raggiungere questo traguardo dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2013/14).