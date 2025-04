Serie A, Torino-Verona 1-1: Vanoli e Zanetti avanti a piccoli passi

- Il Torino ha pareggiato per la 27ª volta nella sua storia contro l’Hellas Verona in Serie A, almeno cinque volte in più rispetto che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione (seguono Bologna e Inter a quota 22).

- L’Hellas Verona ha pareggiato due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Monza e Juventus in quel caso).

- L’Hellas Verona è rimasto imbattuto per tre gare consecutive in un singolo campionato di Serie A (1V, 2N) per la prima volta dai tre pareggi di fila del periodo tra novembre e dicembre 2023.

- Il Torino ha segnato almeno un gol per sei gare interne casalinghe per la prima volta dal periodo tra ottobre 2021 e marzo 2022 (11 di fila in quel caso).

- Il Torino ha segnato 36 gol dopo le prime 31 gare di questa Serie A e non ne segnava più di 35 dopo lo stesso numero di partite disputate nella competizione dal 2020/21 (46 in quel caso).

- Quinto rigore parato da Lorenzo Montipò in Serie A, il primo dall'11 giugno 2023 (contro lo Spezia nello scontro salvezza in quel caso).

- Quarto gol in questa Serie A per Amin Sarr, ognuno dei quali segnati in trasferta: tra i giocatori che hanno realizzato il 100% delle loro reti fuori casa nel campionato in corso, solamente Rafael Leão (sei) ne conta di più dell'attaccante dell'Hellas Verona.

- Eljif Elmas ha raggiunto le 150 presenze in Serie A: 143 di queste sono arrivate con la maglia del Napoli tra la stagione 2019/20 e 2023/24, mentre le ultime sette sono arrivate con il Torino nel campionato in corso.

- Eljif Elmas è solo il quinto giocatore del Torino a segnare almeno quattro gol nelle prime sette presenze in Serie A in maglia granata nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): prima di lui ci erano riusciti soltanto Iago Falque (cinque, nel 2016/17), Antonio Sanabria (cinque, nel 2020/21), Daniele Baselli (quattro, nel 2015/16) e Adem Ljajic (quattro, nel 2016/17).

- Eljif Elmas torna a segnare un gol in casa in Serie A per la prima volta dal 12 febbraio 2023 (con la maglia del Napoli contro la Cremonese in quel caso); inoltre, solamente nel 2022/23 (sei, con i partenopei) il centrocampista macedone ha realizzato più reti in una singolo campionato italiano rispetto alla stagione in corso (quattro con i granata).

- Terzo cartellino rosso in Serie A per Samuele Ricci, il primo nel torneo per il centrocampista granata dal 2 marzo 2024 (contro la Fiorentina in quel caso).