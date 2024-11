Serie A, Verona-Inter 0-5: goleada nerazzurra e primo posto

LE STATISTICHE

• L'Inter ha segnato almeno cinque gol nel primo tempo di una trasferta di Serie A soltanto per la seconda volta nella sua storia nel massimo torneo, dopo il 5-1 contro la Sampdoria, l’1 marzo 1964.

• L’Inter ha realizzato quattro gol nei primi 31’ di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2017, contro l’Atalanta, anche in quell’occasione siglati dal 17’ al 31’.

• L’Inter ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 gare esterne contro l’Hellas Verona in Serie A: record assoluto per una squadra contro una singola avversaria in trasferta nella storia della competizione.

• Era dallo scorso maggio contro il Frosinone (5-0, anche in quel caso in trasferta) che l’Inter non vinceva una sfida di Serie A con almeno cinque gol di scarto.

• Era dal periodo giugno-ottobre 2023 che l’Inter non collezionava almeno tre ‘clean sheet’ consecutivi in trasferta in Serie A (cinque in quel caso).

• L’Hellas Verona resta una delle tre squadre a non avere ancora pareggiato alcuna sfida nei cinque maggiori tornei europei in corso, assieme a Barcellona e Le Havre.

• Era da maggio 2023 che l’Hellas Verona non perdeva una gara interna di Serie A con almeno cinque reti di scarto, anche in quel caso contro l’Inter (6-0).

• Joaquín Correa ha ritrovato il gol in un match di Serie A a distanza di 756 giorni dall’ultimo realizzato nel torneo, il 29 ottobre 2022, contro la Sampdoria, al Meazza.

• Tutte le tre reti segnate in trasferta da Joaquín Correa con la maglia dell’Inter in Serie A sono arrivate al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

• Joaquín Correa ha sia segnato che fornito assist in un singolo match soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella del luglio 2020, con la Lazio contro il Brescia.

• Marcus Thuram ha firmato quattro marcature multiple in questo torneo: soltanto Robert Lewandowski ne conta di più (cinque) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

• Marcus Thuram ha preso parte ad almeno tre gol in una singola partita soltanto per la seconda volta nei cinque maggiori campionati europei, e in entrambi i casi in Serie A: la prima contro il Torino lo scorso ottobre (tre reti).

• Stefan de Vrij ha segnato almeno almeno un gol in ciascuna delle ultime tre stagioni con l’Inter in Serie A: il più recente risaliva allo scorso febbraio contro il Lecce.

• Yann Bisseck è soltanto uno dei tre difensori nati dal 2000 in avanti ad avere realizzato almeno tre reti nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24), assieme ad Andrea Cambiaso (tre) e Patrick Dorgu (quattro).

• L’Inter è la squadra che conta il maggior numero di marcatori differenti nei cinque maggiori campionati europei in corso: 13 (a 12 Bayer Leverkusen, PSG, Monaco e Nizza).

• Joaquín Correa ha giocato la sua prima gara da titolare in questo campionato. L'argentino non scendeva in campo dal primo minuto in un match di Serie A dal 21 maggio 2023, contro il Napoli, al Maradona.

• Yann Sommer ha tagliato il traguardo dei 100 ‘clean sheet’ nei cinque maggiori campionati europei (25 con la maglia dell’Inter).