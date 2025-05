Fiorentina, Dodo: "Volevamo la finale ma orgoglioso della mia squadra"

"Io resto orgoglioso della mia squadra, abbiamo dato tutto, ora testa al campionato". Così Dodo dopo la semifinale di ritorno di Conference League pareggiata 2-2 con il Betis Siviglia, un risultato che ha impedito alla Fiorentina di approdare in finale per il terzo anno di fila premiando invece gli spagnoli. "Sapevamo che loro sono una grande squadra e non era facile ribaltare il 2-1 subito all'andata - ha continuato il brasiliano parlando ai microfoni di Sky -. Antony ha segnato un grande gol, noi siamo riusciti a pareggiare e poi a passare in vantaggio; purtroppo poi il Betis ha realizzato il pari nei tempi supplementari. Volevamo andare in finale, i rimpianti restano. Ora mancano tre partite al termine del campionato, si può ancora arrivare in Europa".