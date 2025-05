Gonfalone d'argento del Consiglio regionale al Pisa

La storica promozione in serie A del Pisa sporting club verrà premiata con la consegna alla società nerazzurra del Gonfalone d'argento, massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana. La proposta, riporta una nota, è stata fatta da Antonio Mazzeo ed è stata subito accolta dall'Ufficio di presidenza. "Un sogno diventato realtà dopo 34 anni per un'intera città", ha detto Mazzeo. Il riconoscimento verrà consegnato, in campo, da Mazzeo al presidente del Pisa Giuseppe Corrado prima del fischio di inizio della partita venerdì 9 maggio, alle 20,30, con il Südtirol. Accompagnerà Mazzeo una delegazione dell'Assemblea legislativa composta dai consiglieri regionali Andrea Pieroni, Diego Petrucci ed Elena Meini.