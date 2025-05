Report: cresce interesse in Serie A donne, 7 mln appassionati e +48% ricavi

Al termine della stagione 2023-24, il numero di tesserate italiane era di 45.785. Un numero cresciuto ulteriormente quest'anno e che porta a sfiorare le 50mila tesserate, con la FIGC che si colloca al 6° posto a livello mondiale per incremento del numero di tesserate nel periodo 2019-2023, confermando la solidità del percorso e le prospettive di ulteriore sviluppo del movimento. Come numero di atlete tesserate tra le 203 federazioni analizzate dalla FIFA, la FIGC si colloca invece al 14° posto. Una base del movimento che ha portato a risultati di grande prestigio anche a livello di Nazionali giovanili, con Under 17 e Under 19 entrambe qualificate alle rispettive fasi finali degli Europei (quello Under 17 è in corso alle Isole Faroe, quello Under 19 si giocherà a giugno in Polonia). La crescita del movimento passa anche dai grandi risultati internazionali.