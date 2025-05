Serie A, per l'Udinese tanti rientri con il Monza

Tanti rientri per Kosta Runjaic in vista del lunch match casalingo di domenica con il Monza. In una gara che non ha più nulla da chiedere alla classifica, tornerà disponibile bomber Lucca, per giocare al fianco del quale il tecnico tedesco non ha che l'imbarazzo della scelta tra Sanchez, Davis, Iker Bravo e Pafundi. Restano ai box solo capitan Thauvin e il lungodegente Tourè. Anche la difesa torna al completo, così come fasce e centrocampo - grazie alle squalifiche scontate a Cagliari - e pure la porta ha ritrovato il secondo Sava. Per favorire l'afflusso di tifosi, la società ha praticato prezzi molto popolari. L'obiettivo dei bianconeri è superare quota 50 punti: sarebbe la miglior prestazione degli ultimi 10 anni.