Serie A, arrivano altri verdetti: Bologna e Juve in Champions, Milan secondo

I VERDETTI

Milan certo di arrivare dietro solo all'Inter, la Lazio si garantisce almeno la Conference League

A due giornate dal termine, la Serie A continua a regalare verdetti. Grazie al successo dell'Atalanta sulla Roma nell'atteso scontro al Gewiss Stadium, festeggiano Bologna e Juventus: entrambe sono qualificate alla Champions League 2024/2025. Bene gli orobici, i quali blindano, o quasi, la quinta posizione (mancano tre punti da prendere nelle restanti tre partite): importante il +3 sulla truppa di De Rossi. I giallorossi devono assolutamente difendere il sesto posto dall'assalto della Lazio, a -1 e certa di disputare almeno la prossima Conference League. Tale posizionamento infatti, potrebbe garantire ugualmente l'accesso alla prossima Champions nel caso l'Atalanta vincesse la finale di Europa League al cospetto del Bayer Leverkusen (e restasse fuori dalla top 4). Chi il pass ce l'ha da tempo è il Milan, oggi ufficialmente certo di concludere il campionato come secondo.

Vedi anche verona Verona-Torino, tifoso di casa mima lo schianto dell'aereo di Superga: il club interviene

A giocarsi l'ottavo posto, quello utile per entrare in Conference League (attenzione però allo scenario spiegato poco più giù) saranno Napoli (51 punti), Fiorentina (50 pt, una gara in meno) e Torino (50 pt). Da non dimenticare pure il Monza, adesso a quota 45: se Palladino batterà lunedì sera proprio i viola in casa, ecco che pure i brianzoli potrebbero avere speranze. Importante però ricordare che la Fiorentina disputerà la finale di Conference League il prossimo 29 maggio contro l'Olympiacos: con un trionfo i toscani avrebbero garantito il pass per la prossima Europa League. In tal caso l'Italia porterebbe ben nove squadre in Europa, a patto che i viola restino fuori dalla top 8 in Serie A.

Attenzione infine a questo scenario: Fiorentina vincente in Conference e nelle prime otto e Atalanta ko nella finale di EL. Se così fosse la sesta si ritroverebbe in Europa League insieme ai gigliati con la settima (in questo caso la Lazio) in Conference League. Nelle zone basse della classifica il Lecce è certo della salvezza. Aspettando lunedì sera l'Udinese di Cannavaro, in piena bagarre per la salvezza.

ATALANTA-FIORENTINA E IL 'PERICOLO' RECUPERO

Il 2 giugno prossimo (ore 18), ossia a campionato finito, è previsto il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Questa gara potrebbe risultare decisiva per il piazzamento finale degli orobici anche in ottica quarto posto. Con Gasp quarto ad esempio, e vincente nella finale di Europa League, la sesta classificata non andrebbe in Champions League.