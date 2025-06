Inter, Bastoni e Asllani squalificati

Alessandro Bastoni e Kristjan Asllani sono stati ammoniti nella gara degli ottavi contro il Fluminense e saranno squalificati in casi di qualificazione ai quarti di finale. Gli altri diffidati tra i nerazzurri sono: Barella, Lautaro Martinez, Carlos Augusto, Dumfries e Sebastiano Esposito. La normativa FIFA relativa al Mondiale per Club prevede che un giocatore venga considerato in diffida dopo una sola ammonizione. Il regolamento prevede l’azzeramento delle diffide solo dopo i quarti di finale, in modo da evitare che un’eventuale ammonizione in semifinale possa impedire la partecipazione alla finale.