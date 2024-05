Serie A, il Lecce ringrazia il Milan: Baschirotto dà il via alla festa

SERIE A

La sconfitta del Cagliari permette ai salentini di festeggiare la seconda salvezza consecutiva, grande chance per l'Udinese lunedì: classifica e calendario a confronto

© Da video Il Lecce è matematicamente salvo e nel giorno del compleanno del presidente Saverio Sticchi Damiani, grazie alla sconfitta del Cagliari contro il Milan (e a quella del Frosinone venerdì), festeggia la seconda salvezza consecutiva ancora prima di scendere in campo. Con tre turni da giocare i giallorossi hanno infatti 37 punti in classifica (+3 e +5 rispetto a Cagliari e Frosinone) e quindi, per via degli scontri diretti, possono essere raggiunti soltanto da una tra Sassuolo e Cagliari e da una tra Udinese e Frosinone. Al fischio finale della gara di San Siro la festa dei giocatori salentini è esplosa in un ristorante di Lecce, documentata dal video postato sui social da uno dei leader dello spogliatoio, Federico Baschirotto.

Una grande festa che durerà anche nei prossimi giorni e che è anche un goloso assist per l'Udinese, che lunedì alle 18.30 affronterà il Lecce al Via del Mare. La squadra di Cannavaro (30 punti), che al momento retrocederebbe in B con Salernitana (già aritmetica) e Sassuolo, dista solo due punti da Empoli (che affronta la Lazio) e Frosinone (che è stato travolto dall'Inter) e tre punti dal Cagliari, mentre il Verona grazie all'ultimo successo sulla Fiorentina ha un po' staccato il gruppo ed è 4 punti sopra i bianconeri.

LA CLASSIFICA

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15 (aritmeticamente retrocessa)

IL CALENDARIO

VERONA - Verona-Torino, Salernitana-Verona, Verona-Inter

CAGLIARI - Sassuolo-Cagliari, Cagliari-Fiorentina

FROSINONE - Monza-Frosinone, Frosinone-Udinese

EMPOLI - Lazio-Empoli, Udinese-Empoli, Empoli-Roma

UDINESE - Lecce-Udinese, Udinese-Empoli, Frosinone-Udinese

SASSUOLO - Genoa-Sassuolo, Sassuolo-Cagliari, Lazio-Sassuolo

IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI - Nel caso in cui due squadre concludessero il campionato a pari punti al terzultimo posto, si giocherebbero la salvezza in uno spareggio, una gara secca in campo neutro per decidere chi resterà nel massimo campionato italiano.

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronterebbero nello spareggio come successo a Spezia e Verona lo scorso anno.