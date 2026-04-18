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BLUENERGY STADIUM

Dalla Ruota della Fortuna al Bluenergy Stadium: Samira Lui a Udinese-Parma

Emozione a Udine: Samira Lui "torna a casa" come madrina dell'Udinese. Il debutto in campo, la maglia numero 10 e il messaggio d'amore per il Friuli

18 Apr 2026 - 16:52
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Samira Lui ha ufficialmente debuttato come madrina dell'Udinese in occasione del match contro il Parma, scendendo sul prato del Bluenergy Stadium per celebrare il legame con la sua terra d'origine sotto l'egida del marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia". La showgirl di San Daniele del Friuli, accolta dalla famiglia Pozzo e dal presidente Soldati, ha ricevuto la maglia numero 10 personalizzata prima di dichiarare al microfono, visibilmente emozionata: "Questa è casa mia e sono davvero felice di essere qui, il mio cuore è a Udine".

La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, quiz di successo di Canale 5, accompagnata dal compagno Luigi Punzo, ha sottolineato come l'atmosfera di casa abbia superato le esperienze vissute a San Siro o all'Olimpico, consolidando il suo ruolo di ambasciatrice della Regione.

L'evento, svoltosi sotto gli occhi dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha trasformato il pre-partita in un tributo d'orgoglio friulano, confermando la ventottenne come volto del club bianconero.

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