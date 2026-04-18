Dalla Ruota della Fortuna al Bluenergy Stadium: Samira Lui a Udinese-Parma

Samira Lui ha ufficialmente debuttato come madrina dell'Udinese in occasione del match contro il Parma, scendendo sul prato del Bluenergy Stadium per celebrare il legame con la sua terra d'origine sotto l'egida del marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia". La showgirl di San Daniele del Friuli, accolta dalla famiglia Pozzo e dal presidente Soldati, ha ricevuto la maglia numero 10 personalizzata prima di dichiarare al microfono, visibilmente emozionata: "Questa è casa mia e sono davvero felice di essere qui, il mio cuore è a Udine".