Serie A, Udinese-Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen riportano i friulani al successo

LE STATISTICHE

Con 47 punti dopo 35 giornate (13V, 8N), questa è la miglior stagione dell’Udinese a questo punto di un campionato di Serie A dal 2012/13 (57 punti, 15V – 12N, in quel caso).

L'Udinese ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2007/08, con Pasquale Marino allenatore.

Terzo gol per Thomas Kristensen in questa Serie A, tutti di testa. Tra i difensori nel torneo in corso, nessun difensore ha segnato più reti con questo fondamentale rispetto al classe 2002 (tre come Marc Oliver Kempf, Leo Østigård e Bremer).

Prima di quella in corso (2G) solo in un’altra stagione Kingsley Ehizibue aveva segnato più di una rete in un singolo campionato di Serie A, nel 2022/23 (2G anche in quel caso). Il classe ’95 però non era mai riuscito ad andare a segno in due sfide consecutive nella massima serie prima dei gol realizzati contro la Lazio e oggi.

Lennon Miller (classe 2006 – 2A) è l’unico centrocampista nato dal 2006 in avanti ad aver fornito più di un assist in questa Serie A.

Il Torino ha subito 10 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più dei granata in questa frazione di gioco nella Serie A in corso.

Solo il Pisa (14) ha subito più gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo rispetto al Torino (11) in questa Serie A.

Prima di oggi al Torino non era ancora successo di perdere senza neanche riuscire a segnare sotto la gestione di Roberto D’Aversa in Serie A, infatti l’ultima sconfitta senza gol per i granata risaliva all’ultima panchina di Marco Baroni, lo scorso febbraio (3-0 vs Genoa al Ferraris).

Il Torino ha subito più di una rete in due sfide consecutive in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Roberto D’Aversa, infatti non succedeva ai granata dalle ultime tre panchine di Marco Baroni, lo scorso febbraio.

Il Torino non ha trovato la via della rete in due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Atalanta e Como in quel caso).