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kit commemorativo

Udinese, una maglia speciale a 50 anni dal terremoto: omaggio alla resilienza friulana

Udinese e Macron presentano il kit nel 50° anniversario del terremoto del 1976: un omaggio color pietra alla ricostruzione e alla memoria del Friuli

30 Apr 2026 - 10:10
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L'Udinese e Macron celebrano il 50° anniversario del terremoto del 6 maggio 1976 con una maglia commemorativa color pietra che esalta la resilienza del popolo friulano e il simbolo della ricostruzione del Duomo di Venzone. Il kit, che debutterà in occasione delle celebrazioni del cinquantenario, presenta sul petto l'iconica frase "Il Friuli ringrazia e non dimentica" e una grafica sublimata che richiama proprio i conci lapidei della facciata del Duomo ricostruito pezzo dopo pezzo. Ogni dettaglio è un richiamo alla memoria e alla dignità: dal bordo manica nero asimmetrico che simboleggia il lutto, al backneck personalizzato con il termine "L'Orcolat" - il mostro leggendario sinonimo del terremoto - fino all'aquila araldica d'oro del Friuli. Per l'occasione, i partner ufficiali del club hanno rinunciato allo spazio pubblicitario sulla maglia, lasciando che il design "Designed in Bologna" parli esclusivamente di storia e solidarietà, completato dallo stemma vintage dell'Udinese e dalla scritta posteriore "Friuli 1976-2026" a chiudere un cerchio lungo mezzo secolo.

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