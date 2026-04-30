Udinese, una maglia speciale a 50 anni dal terremoto: omaggio alla resilienza friulana

L'Udinese e Macron celebrano il 50° anniversario del terremoto del 6 maggio 1976 con una maglia commemorativa color pietra che esalta la resilienza del popolo friulano e il simbolo della ricostruzione del Duomo di Venzone. Il kit, che debutterà in occasione delle celebrazioni del cinquantenario, presenta sul petto l'iconica frase "Il Friuli ringrazia e non dimentica" e una grafica sublimata che richiama proprio i conci lapidei della facciata del Duomo ricostruito pezzo dopo pezzo. Ogni dettaglio è un richiamo alla memoria e alla dignità: dal bordo manica nero asimmetrico che simboleggia il lutto, al backneck personalizzato con il termine "L'Orcolat" - il mostro leggendario sinonimo del terremoto - fino all'aquila araldica d'oro del Friuli. Per l'occasione, i partner ufficiali del club hanno rinunciato allo spazio pubblicitario sulla maglia, lasciando che il design "Designed in Bologna" parli esclusivamente di storia e solidarietà, completato dallo stemma vintage dell'Udinese e dalla scritta posteriore "Friuli 1976-2026" a chiudere un cerchio lungo mezzo secolo.