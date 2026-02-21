Insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan, archiviate le accuse a 5 tifosi friulani

Le forze dell'ordine avevano individuato e denunciato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa le cinque persone tra le quali c'era anche un friulano di colore. Il questore di Udine aveva emesso a loro carico un Daspo di cinque anni; l'Udinese aveva annunciato l'esclusione a vita dallo stadio Friuli dei cinque. Il pm ha chiesto l'archiviazione sostenendo che alla vicenda, censurabile sotto il profilo morale, manca propaganda e diffusione del consenso tra il pubblico presente. Il gip ha archiviato indicando che le offese dei tifosi potrebbero configurare il reato di ingiuria aggravata dall'odio razziale, già depenalizzata.