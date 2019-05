Torino e l'Italia omaggiano il "Grande Torino": la giornata LIVE A 70 anni dalla tragedia di Superga si celebra la squadra che ha fatto la storia Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



04/05/2019

Tempo reale

Dal 4 maggio 1949, quando l'aereo Fiat G.212 che riportava a casa il "Grande Torino" si schiantò su una parete della collina di Superga, sono trascorsi esattamente 70 anni. Una tragedia che ha segnato in maniera indelebile la storia del calcio e dell'Italia e che oggi Torino e il Paese intero ricordano onorando la leggenda. Tante le iniziative di ricordo e preghiera in programma. Compresa la serata-evento su "Focus" in onda a partire dalle ore 21.15.

LA JUVE: "CAMPIONI STRAORDINARI" Il 4 maggio 1949 scompariva il #GrandeTorino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari. — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2019

SAMPDORIA: "GLI EROI SONO SEMPRE IMMORTALI" «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede».



A 70 anni dalla tragedia di #Superga la #Sampdoria omaggia ancora il #GrandeTorino. pic.twitter.com/tLHEe14AUo — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 4 maggio 2019

L'EMPOLI: "SQUADRA MERAVIGLIOSA" Forse era troppo meravigliosa quella squadra perché invecchiasse; forse il destino voleva arrestarla nel culmine della sua bellezza #4Maggio

A 70 anni dalla tragedia di #Superga, tutto l'Empoli Football Club si unisce al ricordo del #GrandeTorino pic.twitter.com/MdFKkcMHvk — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 4 maggio 2019

IL RICORDO DELLA NAZIONALE ITALIANA 4 Maggio: settant’anni fa la tragedia di #Superga, l‘evento che sconvolse il calcio italiano.



L'articolo 👉🏻 https://t.co/F2mdZajeke pic.twitter.com/XThFyelcLP — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 4 maggio 2019

CAIRO: "UN PIACERE L'OMAGGIO DEI TIFOSI DELLA JUVE" "Quando ho visto lo striscione dei tifosi della Juventus ieri sera mi ha fatto molto piacere, e' il modo giusto con cui ci si deve rapportare davanti a disgrazie come queste". Cosi' il presidente del Torino Urbano Cairo, parlando ai microfoni di Sky Sport, commenta lo striscione comparso ieri nella curva bianconera (Onore ai caduti di Superga, ndr), durante il Derby della Mole. "E' normale e fa piacere, qualche giorno fa ho detto: dimentichiamo tutto e pensiamo in positivo al futuro onorando la memoria dei caduti di Superga", ha aggiunto il patron granata a margine delle commemorazioni per il 70esimo anniversario della tragedia di Superga, a Torino.

GRANDE TORINO, MATTARELLA: "MEMORIA SEMPRE VIVA" "La tragedia di Superga, nella quale persero la vita i campioni del grande Torino e quanti si trovavano con loro sull'aereo che li riportava a casa dopo la trasferta di Lisbona, e' una pagina indelebile della storia della nostra Repubblica e non soltanto del calcio italiano". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda la tragedia di Superga di cui ricorrono oggi i 70 anni. "Enorme fu l'emozione che immediatamente suscito' quello spaventoso incidente. Spontanea divenne tra gli italiani la condivisione del lutto per le vite spezzate di quei giovani, i cui volti erano un simbolo dello sport e, per questo, rappresentavano anche un segno della rinascita del Paese dopo gli orrori della guerra. Ma la memoria di quella squadra e' rimasta viva - ricorda il presidente - e anzi si e' rafforzata nel tempo. Ancora oggi, dopo 70 anni, il Torino di capitan Valentino Mazzola e' ricordato come una delle compagini piu' forti, come un esempio di vigore agonistico, di eccellenze individuali che moltiplicavano le qualita' collettive. I record raggiunti sono divenuti un mito calcistico per tutti i tifosi, non solo per quelli granata". Pertanto il presidente Mattarella "nel giorno dell'anniversario" desidera "anzitutto esprimere la vicinanza ai figli e ai nipoti delle vittime. Al suo club e alla citta' di Torino spetta il compito di continuare a trasmettere la memoria di quella squadra straordinaria e, con essa, i tanti valori positivi che testimoniava. Per tutto il movimento calcistico e' comunque un'occasione per riflettere sul proprio futuro, per far si' che i veloci, profondi cambiamenti di cui siamo partecipi non disperdano mai quei valori di autenticita', di rispetto, di lealta' nella competizione, di passione sincera e popolare, che costituiscono la bellezza dello sport".

GRAVINA: "IL GRANDE TORINO FECE INNAMORARE GLI ITALIANI" "Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga e' sempre vivo. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel giorno del 70/o anniversario della tragedia di Superga in un tweet postato sul profilo ufficiale della Figc. "Quella granata - ricorda Gravina - e' stata una delle squadre piu' forti di tutti i tempi, una corazzata invincibile formata da campioni che difendevano anche la maglia azzurra e che fece innamorare milioni di italiani. Ha fatto sognare tanti tifosi e tanti bambini cresciuti nel mito di quei giocatori che hanno contribuito a risollevare il morale del Paese dopo gli anni difficili della guerra. Il calcio - conclude il n.1 della Figc - e' passione, mito e memoria, tre parole che evocano il ricordo di quel Grande Torino capace di trasmettere ancora oggi emozioni".

IL PROGRAMMA A Torino tante iniziative per la ricorrenza. Si comincia alle 10 al cimitero monumentale di Torino con la benedizione alle tombe di alcuni giocatori del Grande Torino. Nel pomeriggio poi arriveranno i momenti di maggior commozione, con la partecipazione del presidente Urbano Cairo e della squadra al completo. La messa verrà celebrata al Duomo di Torino alle 15.30, poi alle 17 i tifosi granata si raduneranno sotto la Lapide a Superga dove il capitano Belotti leggerà i nomi dei 31 caduti della tragedia. In serata poi la Mole Antonelliana si colorerà di granata per omaggiare il Grande Torino.



Ma la tragedia di Superga verrà ricordata non solo a Torino. In tante altre città, infatti, sono in programma altre funzioni religiose. Da Noavara a Chioggia, passando per Benevento e Matera.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X