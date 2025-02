Torino, Vanoli: "Milan deluso e arrabbiato, voglio coraggio. Adams da valutare"

Il riferimento è soprattutto al doloroso ko del Dall'Ara: "Ho rivisto la gara di Bologna: andare lì, giocare a viso aperto contro una squadra forte e creando quattro nitide palle-gol nel primo tempo... Mi sono arrabbiato per quello, non per ciò che abbiamo subito per ingenuità. E anche l'autogol è mancanza di determinazione... Ma mi sono arrabbiato per i gol non fatti: raramente si vedono cinque palle gol così nitide, tre con Adams, poi Karamoh... E se vediamo il gol di Vlasic, è uguale: se non sbaglia il difensore, buttiamo via un'opportunità. Bisogna andare lì con fame, voglio più determinazione e cattiveria sull'ultimo passaggio. E poi sono arrabbiato per non capire la partita nella partita: i gol presi sono arrivati perché non abbiamo capito cosa stava succedendo. Non si può buttare via tre punti meritati, siamo qui a recriminare per tanti punti persi. Ma la prestazione è stata buona, voglio questo coraggio".