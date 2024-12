Una dichiarazione, quella del Presidente del Torino che non spegnerà le voci su nuovi assetti societari. Nell'intervento a Radio Sportiva, Cairo ha aggiunto: "Quelli di Red Bull li ho incontrati a luglio, mi hanno voluto conoscere per diventare sponsor e così è stato. Da allora non li ho più incontrati. I signori di PIF non li conosco neppure. Non c’è stato alcun tipo di contatto, sono tutte cose inventate quelle che circolano. Non vendo il Toro, ma non voglio rimanerci a vita. Se qualcuno più ricco di me si farà avanti, sono pronto ad ascoltare le proposte.

E sulla contestazione: "Alcuni tifosi possono essere contro di me, può succedere, ma se tifi Toro è importante appoggiare la squadra e le cose potrebbero essere più positive".