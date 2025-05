Serie A, Torino-Inter 0-2: Zalewski e Asllani mettono pressione al Napoli

Simone Inzaghi è diventato solo il secondo allenatore capace di vincere almeno 100 gare con due diverse squadre in Serie A (100 con l’Inter e 108 con la Lazio), dopo Nils Liedholm (135 con la Roma, 102 con il Milan).

3° gol per Nicola Zalewski in carriera in Serie A, il primo in trasferta nel massimo campionato (dopo i due messi a segno all’Olimpico tra marzo-giugno 2023 con la Roma).

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Inter ha segnato con ben 19 giocatori differenti in una singola stagione nel massimo campionato (con Nicola Zalewski il 19° dei quali).

Alessandro Bastoni è il difensore centrale che ha servito più assist in questo campionato: cinque.

Solo contro la Juventus (78) il Torino ha perso più match che con l’Inter nella sua storia in Serie A: 76.

Nessuna formazione ha segnato più gol dell’Inter entro i primi 15’ di gioco in questa Serie A: 11, come la Fiorentina.

Solo l’Atalanta (11) ha registrato più clean sheet fuori casa rispetto all’Inter in questo campionato (nove, come il Napoli).

Dopo nove gare casalinghe di fila senza sconfitte in campionato (4V, 5N) il Torino ha perso un match interno di Serie A (vs Inter) per la prima volta dallo scorso 21 dicembre (0-2 vs Bologna in quel caso).

Kristjan Asllani ha stabilito il proprio record di marcature stagionali in Serie A: due, superato il precedente di una rete sia nel 2023/24 sempre con l’Inter che nel 2021/22 con l’Empoli.

L’Inter ha vinto senza subire reti due gare di fila in Serie A (v Hellas Verona e Torino) per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (serie di quattro).

L’inter è la squadra che ha ottenuto (nove) e trasformato (otto) più rigori in questo campionato.

Con 17 anni e 316 giorni, Alessio Cacciamani (vs Inter) è diventato il più giovane giocatore del Torino a disputare un match in Serie A da Fabio Quagliarella (17aa e 104gg) e Jacopo Mariani (17aa e 284gg), entrambi contro il Piacenza il 14 maggio 2000.

Nikola Vlasic ha tagliato oggi quota 100 presenze in tutte le competizioni con il Torino: nel corso delle ultime tre stagioni solo Vanja Milinkovic[1]-Savic (116) ha giocato più match in maglia granata.

Simone Inzaghi ha raggiunto oggi le 150 panchine con l’Inter in Serie A.