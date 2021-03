Torino, Cairo è furioso: "Tre episodi ai nostri danni, hanno visto tutti"

TORINO

Duro sfogo del presidente granata dopo il ko di Crotone: "Fatti che si commentano da soli, del resto è così da settimane"

Il Torino ha perso il fondamentale scontro salvezza di Crotone per 4-2 e dopo la partita il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha furiosamente criticato l’operato dell’arbitro Guida: “Tutti hanno visto cos’è accaduto - ha detto a ’Gazzetta.it’ parlando di almeno tre episodi che hanno condizionato a suo dire in maniera pesante la gara dello Scida - Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso”. “Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane", ha aggiunto Cairo.

Ad irritare il presidente granata, come detto, tre episodi: il rigore concesso al Crotone per mani di Ansaldi commesso dopo che Messias lo aveva spinto sulla schiena e due rigori non concessi al Torino, il primo per un presunto mani di Simy e l’altro per una spinta di Luperto a Sanabria.

