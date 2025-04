Serie A, Napoli-Torino 2-0: McTominay regala il primo posto a Conte

Con Raspadori febbricitante e in panchina, Conte schiera Spinazzola nei tre d'attacco con Lukaku e Politano. Vanoli è costretto a cambiare formazione all'ultimo per via dell'infortunio di Ricci, con Tameze mandato in campo al suo posto. Dopo un grande inizio del Torino, con i granata aggressivi e subito in zona offensiva per cercare di mettere paura agli azzurri, gli uomini di Conte salgono in cattedra e ci mettono appena 7' per passare in vantaggio, col solito McTominay: da un passaggio illuminante di capitan Di Lorenzo l'inserimento a destra di Anguissa è preciso per un passaggio di prima al centro per lo scozzese che non sbaglia l'appuntamento col gol, col destro leggermente deviato da Coco che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. I piemontesi cercano subito di reagire, ma Adams sugli sviluppi di un corner non riesce a sfruttare l'occasione svirgolando a tu per tu con Meret. Elmas, ex di turno, ci prova anche dalla distanza con una deviazione che diventa ghiotta per Biraghi, ma l'ex Fiorentina mettendo al centro non trova compagni. E allora il Napoli prova a gestire per cercare spazi per far male al Toro, con Spinazzola che cerca più volte la giocata filtrante per Lukaku, ma il belga non riesce a sfruttare. Un match che scivola lentamente, e con un po' di noia, verso l'intervallo con poche occasioni da gol nitide fin quando McTominay non fa copia-incolla della rete del vantaggio per trovare la via del raddoppio: da un'azione insistita di Politano sulla destra, lo scozzese ex Manchester United si infila tra Casadei e Linetty e al 41' regala il 2-0 che manda gli azzurri al riposo col sorriso.