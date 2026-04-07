IL LUTTO

Torino in lutto per Ismael Pistis: chi era il bimbo morto in un incidente il giorno di Pasqua

L'incidente domenica nel tardo pomeriggio: lui e il padre tamponati da un'auto in autostrada. L'impatto è stato fatale per il bimbo di 8 anni che aveva il Toro nel cuore e sognava di diventare calciatore

07 Apr 2026 - 10:50
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Un terribile incidente che ha spezzato la vita e i sogni di un bimbo di soli 8 anni. Ismael Pistis è stato lo sfortunato protagonista di una tragedia consumatasi proprio nel giorno di Pasqua: il piccolo era in moto sulla A21, la Torino Piacenza, con papà Marco quando, intorno alle 17, una Alfa Romeo, secondo le prime ricostruzioni, li avrebbe tamponati sbalzandoli sull'asfalto. L'impatto per Ismael è stato fatale: il piccolo è deceduto sul colpo, inutile l'intervento dei soccorsi. Per il padre invece solo qualche lieve ferita, ma un dolore nell'animo lancinante. 

L'AMORE PER IL CALCIO E PER IL TORO

Non appena la notizia si è diffusa il Torino ha emesso una nota di cordoglio. Ismael infatti era un grande tifoso e sognava un giorno di poter vestire la maglia granata. Per il momento si doveva accontentare di quelle delle scuole calcio ma già tanto bastava per alimentare il suo amore e i suoi sogni. Una passione che il club ha voluto ricordare nelle righe a lui dedicate: "Mancherà a tanti, tantissimi e sarà sempre nel cuore di Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Leonardo, Damiano, Christian, Gabriele, Samuel e Diego, i suoi compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona."

IL CORDOGLIO DELLA SERIE A

Di seguito la nota pubblicata sul sito del Torino: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua. 
Ismael era un giovane calciatore del Torino Football Club nella categoria Under 8. Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti. Ogni bambino è speciale e Ismael lo era dentro e fuori dal campo: sempre educato, ordinato e rispettoso. 
Mancherà a tanti, tantissimi e sarà sempre nel cuore di Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Leonardo, Damiano, Christian, Gabriele, Samuel e Diego, i suoi compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona. Alla mamma signora Antonia, al papà Marco, a tutti i parenti, ai tantissimi amici e conoscenti il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata in questo momento di indicibile dolore".

Anche altre società di Serie A hanno espresso il loro cordoglio. Le due milanesi per esempio, Inter e Milan, che con i loro account X hanno lasciato un messaggio sotto alla nota granata: "Riposa in pace, piccolo Ismael. In questi momenti non ci sono parole, siamo vicini ai tuoi cari e a tutti coloro che non smetteranno mai di amarti", scrive l'account dei nerazzurri. Poi anche quello rossoenro: "In questo momento di grande dolore, abbracciamo tutte le persone che ti volevano bene. Riposa in pace ismael". 

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