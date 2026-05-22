Il City omaggia Guardiola: una statua all'Etihad Stadium e una tribuna col suo nome

Un doppio omaggio del Manchester City per Pep Guardiola, che dà l'addio dopo 10 anni. I Citizens hanno annunciato che la Tribuna Nord dell'Etihad Stadium, appena ristrutturata e ampliata, si chiamerà 'Tribuna Pep Guardiola'. Verrà realizzata anche una statua in onore del tecnico spagnolo, che sarà collocata lungo il percorso di accesso alla tribuna Guardiola. "Ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del Club - le parole dello sceicco Mansour - Un'impronta che deriva più dal modo in cui ha vinto che dai numerosi trofei che ha sollevato. Avrà la mia infinita gratitudine e quella di tutta la famiglia del City, una famiglia di cui farà sempre parte." La tribuna verrà aperta completamente in occasione dell'ultima partita del tecnico alla guida del club, ovvero la gara di domenica contro l'Aston Villa.