Il City omaggia Guardiola: una statua all'Etihad Stadium e una tribuna col suo nome

22 Mag 2026 - 14:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sito ManCity

© sito ManCity

Un doppio omaggio del Manchester City per Pep Guardiola, che dà l'addio dopo 10 anni. I Citizens hanno annunciato che la Tribuna Nord dell'Etihad Stadium, appena ristrutturata e ampliata, si chiamerà 'Tribuna Pep Guardiola'. Verrà realizzata anche una statua in onore del tecnico spagnolo, che sarà collocata lungo il percorso di accesso alla tribuna Guardiola. "Ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del Club - le parole dello sceicco Mansour - Un'impronta che deriva più dal modo in cui ha vinto che dai numerosi trofei che ha sollevato. Avrà la mia infinita gratitudine e quella di tutta la famiglia del City, una famiglia di cui farà sempre parte." La tribuna verrà aperta completamente in occasione dell'ultima partita del tecnico alla guida del club, ovvero la gara di domenica contro l'Aston Villa.

Ultimi video

01:18
MCH CRISTIANO RONALDO FESTE MCH

Cristiano Ronaldo, festa folle in campo: col tamburo sotto la curva

01:57
30 anni dalla Champions della Juventus, Longhi: "Quella squadra aveva qualcosa di speciale"

30 anni dalla Champions della Juventus, Longhi: "Quella squadra aveva qualcosa di speciale"

01:23
16 anni dal triplete dell'Inter, Longhi: "Quante coincidenze con il numero 22"

16 anni dal triplete dell'Inter, Longhi: "Quante coincidenze con il numero 22"

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

02:15
Bomber italiani in ombra

Bomber italiani in ombra

01:42
Allenatori ai saluti

Allenatori ai saluti

01:32
Esclusiva Zielinski

Esclusiva Zielinski

01:12
Accomando: "Mercato Milan, c'è Goretzka. E sul futuro di Leao..."

Milan, le cifre dell'affare Goretzka. Leao-Pulisic, uno andrà via: ecco chi

01:01
Raimondi: "Prima la Champions, poi la rivoluzione societaria"

Raimondi: "Prima la Champions, poi la rivoluzione societaria"

01:55
Milan, è già rivoluzione

Milan, è già rivoluzione con Furlani pronto ai saluti

01:45
Juventus, si cambia

Juventus, si cambia: Spalletti chiede garanzie

01:31
La Juve si gioca tutto

La Juve si gioca tutto nel derby contro il Torino

02:29
Inter, è sempre festa

Inter, è sempre festa: rivivi la giornata all'Arena Civica

02:04
Roma, scatto Champions

Roma, scatto Champions: "Siamo a un passo"

02:01
Conte, addio al Maradona

Conte, addio al Maradona (come sempre due stagioni)

01:18
MCH CRISTIANO RONALDO FESTE MCH

Cristiano Ronaldo, festa folle in campo: col tamburo sotto la curva

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Intervista a Collina

Intervista a Collina

SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:55
Guardiola ct dell'Italia? Luis Enrique lascia uno spiraglio aperto: "Non credo ma..."
14:45
Lutto in Germania, tifoso Hansa Rostock muore dopo essere caduto dagli spalti
14:26
Il City omaggia Guardiola: una statua all'Etihad Stadium e una tribuna col suo nome
Luis Enrique
13:54
Luis Enrique, Guardiola ct Italia? 'Non credo ma non si può escludere'
Riccardo Orsolini
13:46
Bologna, contro l'Inter Orsolini out: c'è lesione