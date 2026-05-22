Bologna, contro l'Inter Orsolini out: c'è lesione

Brutte notizie per Vincenzo Italiano: Riccardo Orsolini non è stato convocato per il match di domani contro l'Inter valido per l'ultima giornata di Serie A. Il centrocampista ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro.
Si chiude una stagione grigia per Riccardo Orsolini. Dopo un inizio strepitoso con 7 gol e 1 assist nelle prime 16 partite, il centrocampista del Bologna ha rallentato mettendo a segno solo 3 gol nelle successive 22 partite. Chiude comunque in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva.
Inoltre Orsolini ha eguagliato Gino Cappello al decimo posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A.