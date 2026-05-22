Luis Enrique, Guardiola ct Italia? 'Non credo ma non si può escludere'

"Quando allenavo la Nazionale mi sono sempre chiesto se avesse voglia di fare il ct. Non credo accadrà con l'Italia, ma non possiamo escluderlo del tutto". Lo ha detto il tecnico del Psg Luis Enrique in una intervista a 'Movistar Plus' a proposito del futuro di Pep Guardiola, che ha lasciato il Manchester City dopo dieci anni. "Mi piacerebbe vedere Pep ai massimi livelli ancora per molti anni, ma non per i trofei - ha aggiunto l'allenatore spagnolo, ex selezionatore della Spagna - Che importanza ha il numero?".