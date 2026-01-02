Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Cairo fa gli auguri: "Buon 2026, sempre forza Toro"

02 Gen 2026 - 22:26

"Buon 2026 da tutti noi! Peace, Love e SFT (Sempre Forza Toro, ndr)": con questo messaggio sul proprio profilo Instagram, il presidente granata Urbano Cairo ha fatto gli auguri di buon anno a followers e tifosi. L'editore alessandrino ha postato un'immagine insieme alla famiglia in un noto ristorante di Sankt Moritz, in Svizzera.

Nel frattempo, la squadra ha proseguito i lavori sotto la Mole, al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Verona: il tecnico Baroni vuole partire con il piede giusto nel nuovo anno dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, resta aperto il ballottaggio a tre tra Simeone, Adams e Zapata per comporre la coppia d'attacco.

