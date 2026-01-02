Torino, Cairo fa gli auguri: "Buon 2026, sempre forza Toro"

"Buon 2026 da tutti noi! Peace, Love e SFT (Sempre Forza Toro, ndr)": con questo messaggio sul proprio profilo Instagram, il presidente granata Urbano Cairo ha fatto gli auguri di buon anno a followers e tifosi. L'editore alessandrino ha postato un'immagine insieme alla famiglia in un noto ristorante di Sankt Moritz, in Svizzera.