Tether, Ardoino punge: "Nella tribuna vip non c'è spazio per noi per Juve-Napoli"

Paolo Ardoino, ceo di Tether, è presente sugli spalti dell’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Napoli, ma è allo stadio come semplice tifoso. A raccontarlo è stato lo stesso Ardoino in un’intervista a Silvia Berzoni, rilanciata sui social, in cui il ceo del gruppo che lo scorso dicembre ha presentato una proposta vincolante in contanti per acquisire la quota di maggioranza del club bianconero ha spiegato di non avere accesso alla tribuna riservata alla proprietà: “Stasera sarò a vedere Juventus-Napoli tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà…”.