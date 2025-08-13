Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa europea

Supercoppa Europea, è il giorno di Psg-Tottenham: ma tiene banco il caso Donnarumma

A Udine i detentori della Champions sfidano i vincitori dell'Europa League

13 Ago 2025 - 08:29

Per una sera, Udine diventa la capitale del calcio internazionale: al Bluenergy Stadium, infatti, si gioca Psg-Tottenham, la Supercoppa Europea. I vincitori dell'ultima Champions scendono in campo un mese dopo il ko (3-0) nella finale del Mondiale per Club con il Chelsea e lo faranno senza Gigio Donnarumma tra i pali, sfidando il Tottenham detentore dell'Europa League che invece disputa il primo match ufficiale senza Son.

Leggi anche

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Dopo il Community Shield, la Supercoppa Europea. Il calcio vero sta tornando e a pochi giorni dall'inizio dei campionati si mette in palio il primo titolo internazionale di questa stagione, con in campo i vincitori di Champions ed Europa League.

Il Psg gioca un mese dopo la sconfitta contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, unico trofeo sfumato in un 2025 che è comunque leggendario e che può diventarlo ulteriormente in caso di trionfo al Bluenergy Stadium di Udine. Dovrà però farlo in un clima tutt'altro che sereno, vista l'esplosione del caso Donnarumma escluso non solo dai convocati per questa partita, ma dalla rosa e ormai sul mercato. Il tutto con altre grane come la diatriba Dembélé-Hakimi sul Pallone d'Oro. Crepe nel meccanismo perfetto di Luis Enrique che due mesi e mezzo fa alzava la Champions a Monaco schiantando l'Inter. I parigini restano però favoriti e, se riescono a far parlare il campo senza condizionamenti esterni, restano difficilissimi da contenere.

Leggi anche

Caso Donnarumma, Raiola durissimo: "Esterrefatti. Il Psg ha mancato di rispetto a Gigio"

Dall'altra parte, però, c'è un Tottenham desideroso di fare il bis dopo l'Europa League vinta lo scorso 21 maggio a Bilbao nel Derby inglese contro lo United deciso dal gol di Johnson. Due le grandi differenze rispetto alla notte basca: l'allenatore è ora Thomas Frank, sostituto di Postecoglou e chiamato a non far rimpiangere il tecnico in grado di regalare il primo trofeo in 17 anni agli Spurs. Il secondo è Son, che dopo dieci anni, ha lasciato il club per trasferirsi a Los Angeles. Tanti cambiamenti, con nuovi arrivati pronti a stupire.

L'unica vera novità di formazione per il Psg è proprio l'assenza di Donnarumma: al suo posto, tra i pali, il nuovo arrivato Lucas Chevalier. Zabarnyi, ufficializzato pochi giorni fa, parte dalla panchina: ci sarà Pacho al fianco di Marquinhos, con Zaire-Emery potenziale sorpresa al posto di Joao Neves. Il Tottenham, invece, difficilmente potrà avere a disposizione Udogie, mentre dovrebbero partire dal primo minuto due nuovi acquisti: Kudus e Palhinha. Calcio d'inizio alle 21:00.

psg
donnarumma
tottenham
supercoppa europea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:18
MCH SUPERCOPPA ATTESA UDINE MCH

Supercoppa Europea: Udine pronta alla supersfida Psg-Tottenham

00:59
MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

00:38
DICH ALL BIANCO POST PARTITA 12/8 DICH

Bianco: "Serie B anche più difficile: dobbiamo essere pronti"

00:49
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA 12/8 DICH

Carlos Augusto: "Il mister vuole personalità e grinta sempre"

01:07
DICH PIO ESPOSITO POST PARTITA 12/8 DICH

Pio Esposito: "Vittoria sempre importante, mentalità su cui lavoriamo"

00:27
Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

01:21
MCH PARTITELLA NAPOLI 12/8 MCH

Napoli, sotto con la partitella

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Franco Cresci
11:35
Bologna, addio alla leggenda Franco Cresci: il cordoglio del club
11:28
Juve, i convocati per la sfida in famiglia con la Next Gen: out Bremer, Milik, Perin e Savona
10:05
Cuori e gratitudine: i post da compagni Psg a Donnarumma
23:20
Crystal Palace durissimo contro la Uefa: "Regole e sanzioni non uguali per tutti"
23:03
Inter, Pio Esposito: "Contento del gol, stiamo costruendo una mentalità vincente"