Supercoppa Europea, è il giorno di Psg-Tottenham: ma tiene banco il caso Donnarumma

A Udine i detentori della Champions sfidano i vincitori dell'Europa League
Per una sera, Udine diventa la capitale del calcio internazionale: al Bluenergy Stadium, infatti, si gioca Psg-Tottenham, la Supercoppa Europea. I vincitori dell'ultima Champions scendono in campo un mese dopo il ko (3-0) nella finale del Mondiale per Club con il Chelsea e lo faranno senza Gigio Donnarumma tra i pali, sfidando il Tottenham detentore dell'Europa League che invece disputa il primo match ufficiale senza Son.
Dopo il Community Shield, la Supercoppa Europea. Il calcio vero sta tornando e a pochi giorni dall'inizio dei campionati si mette in palio il primo titolo internazionale di questa stagione, con in campo i vincitori di Champions ed Europa League.
Il Psg gioca un mese dopo la sconfitta contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, unico trofeo sfumato in un 2025 che è comunque leggendario e che può diventarlo ulteriormente in caso di trionfo al Bluenergy Stadium di Udine. Dovrà però farlo in un clima tutt'altro che sereno, vista l'esplosione del caso Donnarumma escluso non solo dai convocati per questa partita, ma dalla rosa e ormai sul mercato. Il tutto con altre grane come la diatriba Dembélé-Hakimi sul Pallone d'Oro. Crepe nel meccanismo perfetto di Luis Enrique che due mesi e mezzo fa alzava la Champions a Monaco schiantando l'Inter. I parigini restano però favoriti e, se riescono a far parlare il campo senza condizionamenti esterni, restano difficilissimi da contenere.
Dall'altra parte, però, c'è un Tottenham desideroso di fare il bis dopo l'Europa League vinta lo scorso 21 maggio a Bilbao nel Derby inglese contro lo United deciso dal gol di Johnson. Due le grandi differenze rispetto alla notte basca: l'allenatore è ora Thomas Frank, sostituto di Postecoglou e chiamato a non far rimpiangere il tecnico in grado di regalare il primo trofeo in 17 anni agli Spurs. Il secondo è Son, che dopo dieci anni, ha lasciato il club per trasferirsi a Los Angeles. Tanti cambiamenti, con nuovi arrivati pronti a stupire.
L'unica vera novità di formazione per il Psg è proprio l'assenza di Donnarumma: al suo posto, tra i pali, il nuovo arrivato Lucas Chevalier. Zabarnyi, ufficializzato pochi giorni fa, parte dalla panchina: ci sarà Pacho al fianco di Marquinhos, con Zaire-Emery potenziale sorpresa al posto di Joao Neves. Il Tottenham, invece, difficilmente potrà avere a disposizione Udogie, mentre dovrebbero partire dal primo minuto due nuovi acquisti: Kudus e Palhinha. Calcio d'inizio alle 21:00.
