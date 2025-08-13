Supercoppa Europea, è il giorno di Psg-Tottenham: ma tiene banco il caso Donnarumma

Dopo il Community Shield, la Supercoppa Europea. Il calcio vero sta tornando e a pochi giorni dall'inizio dei campionati si mette in palio il primo titolo internazionale di questa stagione, con in campo i vincitori di Champions ed Europa League.



Il Psg gioca un mese dopo la sconfitta contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, unico trofeo sfumato in un 2025 che è comunque leggendario e che può diventarlo ulteriormente in caso di trionfo al Bluenergy Stadium di Udine. Dovrà però farlo in un clima tutt'altro che sereno, vista l'esplosione del caso Donnarumma escluso non solo dai convocati per questa partita, ma dalla rosa e ormai sul mercato. Il tutto con altre grane come la diatriba Dembélé-Hakimi sul Pallone d'Oro. Crepe nel meccanismo perfetto di Luis Enrique che due mesi e mezzo fa alzava la Champions a Monaco schiantando l'Inter. I parigini restano però favoriti e, se riescono a far parlare il campo senza condizionamenti esterni, restano difficilissimi da contenere.