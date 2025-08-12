Donnarumma, l'addio al Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Poi Gigio si augura di poter a dare un ultimo saluto ai tifosi del Psg: "Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa". Poi il pensiero finale rivolto ai compagni: "Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso".