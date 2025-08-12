Logo SportMediaset
L'ADDIO

Donnarumma, l'addio al Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Il portiere azzurro ha pubblicato una lettera sui social per salutare tifosi e compagni di squadra

12 Ago 2025 - 21:26

Ormai è ufficiale: Gigio Donnarumma lascerà il Psg entro la fine del mercato. A confermare una notizia che era già nell'aria da 24 ore, una lettera pubblicata dall'estremo difensore azzurro tramite i suoi canali social. Messaggio lanciato subito dopo le dichiarazioni di Luis Enrique che ha confermato che l'avventura di Donnarumma a Parigi è giunta al termine. Gigio ha voluto salutare così i suoi ex tifosi e compagni e lanciare qualche frecciatina:  

"Speciali tifosi del Paris, Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato".

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Poi Gigio si augura di poter a dare un ultimo saluto ai tifosi del Psg: "Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa". Poi il pensiero finale rivolto ai compagni: "Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso".

Manchester City, interesse concreto per Donnarumma: ma prima bisogna cedere Ederson

donnarumma
psg
addio

