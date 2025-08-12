Caso Donnarumma, Enzo Raiola: "Esterrefatti. Il Psg ha mancato di rispetto a Gigio"

Poi, il procuratore italiano ha parlato di tutto lo sviluppo della trattativa per il prolungamento del contratto: "La situazione del rinnovo è andata per le lunghe soltanto perché il Psg ha formulato delle richieste diverse dal contratto standard di Gigio, che aveva anche accettato uno stipendio più basso e le condizioni imposte da loro", rivela Raiola. Che poi spiega come Donnarumma stesse così bene a Parigi e nel Psg da decurtarsi lo stipendino pur di rinnovare: "Era contento a Parigi e voleva continuare qui. Poi però son cambiate di nuovo le carte in tavola e ci eravamo promessi di parlarne dopo la finale di Champions. Prima della finale del Mondiale per Club mi hanno detto che le condizioni rimanevano le stesse. In quel momento abbiamo deciso di non rinnovare e l'abbiamo comunicato alla società".