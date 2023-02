Infortunio Zarate: legamento lesionato. Il Cosenza propone il rinnovo

SERIE B

L'argentino si fa male contro il Sudtirol, probabile un intervento. Il gesto del club: gli propone il rinnovo di contratto

© italyphotopress Tre partite con la maglia del Cosenza, 144 minuti giocati e già un grave infortunio: davvero sfortunato Mauro Zarate che contro il Sudtirol ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). L'attaccante era arrivato l'ultimo giorno del calciomercato invernale firmando fino a giugno per dare una mano alla società calabrese che, nonostante lo spettro dell'operazione, ha confermato la fiducia all'argentino addirittura proponendogli il rinnovo di contratto.

Questo, infatti, il comunicato del Cosenza: "La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro".